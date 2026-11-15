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        Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti

        Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 30 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti

        Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 30 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Kilis Gençlik, rakibine set vermeden karşılaşmayı 30 kazandı. Karşılaşmanın ilk setini 2521 kazanan Kilis Gençlik, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 2518'lik skorla durumu 20'a getirdi.

        Üçüncü sette rakibi karşısında 2512'lik skor elde eden Kilis temsilcisi, karşılaşmadan 30 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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