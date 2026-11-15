Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Kilis Gençlik, rakibine set vermeden karşılaşmayı 30 kazandı. Karşılaşmanın ilk setini 2521 kazanan Kilis Gençlik, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 2518'lik skorla durumu 20'a getirdi.

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