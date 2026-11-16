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        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekiye Karlı (72), balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldı. Bir süre sonra Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'den (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Karlı ve üvey oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Zekiye Karlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üvey oğlunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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