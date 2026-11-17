Kilis'te çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koyan temizlik personeli Mehmet Örs, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tarafından makamında ağırlandı. Örs, çöpte bulduğu Türk bayrağını Başkan Bilecen'e teslim ederken, Bilecen de kendisine Türk bayrağı motifli plaket hediye etti.

Kilis'te temizlik personeli Mehmet Örs'ün çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koyduğu anların görüntüleri basında yer aldı. Görüntüleri gördükten sonra harekete geçen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Örs'ü makamında ağırlayarak davranışından dolayı tebrik etti.

Basında haberi görür görmez temizlik işleri müdürünü aradığını belirten Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Mehmet Bey'i ilk fırsatta yanıma getirin, kendisini tebrik edeceğim dedim. Bizim şehrimizin genetiği milliyetçi bir şehir Kilis. Buralar savaş görmüş, işgal görmüş şehirler. Biz bayrağın kıymetini, birçok şehre göre çok daha iyi bildiğimizi düşünürüz. Kilisliler olarak yokluğu, savaşı ve Fransız zulmünü görmüşüz. O yüzden esaret altında kalmış şehirler bayrağın kıymetini daha iyi bilir. Mehmet Bey de bunun bir temsilcisi oldu. Videoyu çeken vatandaşımız da iyi ki çekmiş. Habersiz ve tamamen doğal bir görüntüydü" dedi.

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"Bu hediye belediye başkanlığımdan sonra da hatıra kalacak''

Mehmet Örs'ün bulduğu Türk bayrağını kendisine hediye ettiğini ifade eden Bilecen, karşılığında belediyenin kendi üretimi olan bayrak motifli plaketi takdim ettiğini belirterek, "Bu hediye belediye başkanlığımdan sonra da hatıra kalacak. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bunu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım''

Kendisine verilen hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren temizlik personeli Mehmet Örs ise Türk bayrağı motifli plaketi ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirterek, "Bunu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Evimin en yüksek yerine koyacağım, benden sonra da çocuğuma emanet edeceğim" ifadelerini kullandı.

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"Türk milleti bayrak için ölür, öldürür''

Başkan Bilecen, Türk bayrağına gösterilen saygının önemine de değinerek, "Türk milleti bayrak için ölür, öldürür, kavga ederiz. Tüm dünyada yerlere bayrak figürü çiziliyor. Avrupa'da bir tek Türk bayrağı yere çizilmez, dik koyarlar. Senin gibi adamlar sayesinde abi. Senin gibi insanlar Türk bayrağı yere çizilmez, üstüne basılmaz dediği için" diye konuştu.