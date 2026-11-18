Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, bölgede zeytin hasadında çalışan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının kullanımı anlatılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı.

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