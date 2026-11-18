Belediyenin, kış şartlarına karşı gerekli hazırlık ve çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüreceği ifade edildi.

Vali Ömer Kalaylı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı.

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