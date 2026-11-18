İBRAHİM ÖZCAN - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, hasat sezonuyla birlikte zeytinlerin kentin coğrafi işaret tescilli zeytinyağına dönüştürülmesi için tesislerde üretim süreci başladı.

Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu kentte, 330 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinler, üreticilerin yüksek rekolte beklentisiyle başladığı yeni sezonda hasat edilerek zeytinyağı tesislerine taşınıyor.

Burada yapraklarından ve yabancı maddelerden ayrılan zeytinler, yıkama işleminin ardından kırma ve yoğurma aşamalarından geçiriliyor. Daha sonra santrifüj yöntemiyle yağ ve posa birbirinden ayrılarak elde edilen zeytinyağı, dinlendirme ve filtreleme işlemlerinin ardından depolanarak tüketime hazır hale getiriliyor.

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- Zeytinyağı üretiminde iki katın üzerinde artış öngörülüyor

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, zeytin hasadının başladığını ve bu sezon üreticiler açısından verimli bir dönem beklediklerini söyledi.

Kilis zeytinyağının 2022 yılında coğrafi işaret alarak tescillendiğini hatırlatan Küçük, kentin Türkiye zeytinciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

2025 yılı verilerine göre Kilis'in yağlık zeytin üretiminde Türkiye 13'üncüsü, sofralık zeytin üretiminde ise 17'nci sırada yer aldığını belirten Küçük, şunları söyledi:

"Kentte bu sezon yaklaşık 35 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Geçen yıl 5 bin 300 ton zeytinyağı üretildi. Bu sezon 11 bin 500 ton civarında üretim hedefliyoruz. Geçen yıla kıyasla zeytinyağı üretiminde yüzde 100'ün üzerinde artış öngörüyoruz. Bu artış, üreticilerimiz açısından sevindirici bir gelişme. Kilis, Türkiye zeytinciliğinde önemli bir konuma sahip. Toplanan zeytinler kentteki 39 zeytinyağı üretim tesisinde işleniyor."

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Küçük, yeni sezonun üreticiler için bereketli geçmesini temenni ederek çiftçilere bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Zeytin üreticisi Mehmet Canbakış da 15 dönüm arazide üretim yaptığını belirterek, bu yıl geçen sezona göre yaklaşık iki kat verim beklediğini söyledi.

Yağışların rekolteyi olumlu etkilediğini dile getiren Canbakış, "Yağışların yüksek olması rekolteyi artırdı. Bu yıl yaklaşık 500 kilogram civarında zeytinyağı bekliyoruz." dedi.