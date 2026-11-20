Kilis'te '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk haklarına yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk hakları komitesiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlediklerini belirtti.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, "Dünya Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilerek her yıl bugün farkındalık günü olarak kutlanıyor. Bizler de bugün çocuk hakları komitemizle beraber Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Burada çeşitli stantlarımız yer alıyor. Bu stantlarda çocukların korunma ve güvenlik hakkı başta olmak üzere eğitim hakkı, sağlık hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkı gibi çeşitli konularda farkındalık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunları çocuklarımız anlatıyor. Çocuklarımız kendi haklarından bahsediyor. Bu stantları ziyaret eden vatandaşlarımıza bizzat kendi ağızlarından hangi haklara sahip olduklarını anlatıyorlar. Gün boyu sürecek farkındalık faaliyetlerine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.