6 Şubat depremlerinin ardından Kilis'te evlilik kredisine başvuran Murat Berk ve Senem Kemerli çifti, aldıkları destekle yaklaşık 1 yıl önce hayatlarını birleştirdi. 4 aylık bebekleriyle mutluluklarına mutluluk katan çift, evlilik hazırlığındaki gençlere de destekten yararlanmalarını tavsiye etti.

Kilis'te yaşayan ve şoförlük yaptığını belirten 26 yaşındaki Murat Berk Kemerli, 6 Şubat depremlerinin ardından evlilik kredisi başvurularını gördüğünü ve konuyu eşiyle araştırdığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamladıklarını ifade etti.

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"Devletimiz kredinin yüzde 50'sini sildi"

Aldıkları 150 bin TL krediyle evliliklerini gerçekleştirdiklerini ve evlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kemerli, "Bize inanmayanlara daha sonra bunu gösterdik. Bizden sonra kredi miktarı 200250 bin TL'ye yükselmişti. Ben yuvamı kurdum, düzenimi kurdum. Devletimizin bizi böyle bir şeye teşvik etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyaçlarımızı ve eksiklerimizi giderdik. İlk çocuğumuz olduğu için devletimiz kredinin yüzde 50'sini sildi, ödememiz de 1 yıl ertelendi. Mutluyum, huzurluyum. Devletimizin yardımlarıyla ilerliyoruz" dedi.

Adıyamanlı olduğunu ve Kilis'e gelin geldiğini belirten Senem Kemerli ise, evlilik kredisiyle ilgili sosyal medyada karşılaştığını, evlilik hazırlığında oldukları dönemde destek hakkında araştırma yaptıklarını söyledi. Başvurularının kabul edilmesinin ardından krediyi aldıklarını ve düğünlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Kemerli, kardeşine de aynı desteğe başvurmasını tavsiye ettiğini ifade etti.

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"Kardeşim de benden sonra evlendi, ona da tavsiye ettim"

Aldıkları destek sayesinde evlilik masraflarını karşıladıklarını dile getiren Senem Kemerli, "Evlilik aşamasında birçok masraf oluyor. Bu masrafları nasıl karşılayacağız diye düşünüyorduk. Krediyi aldıktan sonra hepsini güzel bir şekilde karşıladık. Çok güzel bir yuvam var, 4 aylık bir çocuğum var. Kardeşim de benden sonra evlendi, ona da tavsiye ettim. O da başvurdu ve arkadaşlarına vesile oldu. Faizsiz olduğunu ve ilk çocukta ödemenin ertelendiğini biliyorum. Evlilik aşamasındaki ihtiyaç sahibi gençler de bizim gibi başvurabilirler" diye konuştu.