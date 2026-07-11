Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 11.07.2026 - 15:26 Güncelleme:
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Abdurrahman Sanlı (71) idaresindeki 79 ED 298 plakalı traktör, Çalkaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Sanlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sanlı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ