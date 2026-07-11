Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


        Abdurrahman Sanlı (71) idaresindeki 79 ED 298 plakalı traktör, Çalkaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Sanlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sanlı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kilis'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kilis'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan önemli açıklamalar
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan önemli açıklamalar
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te ziyaretlerde bulu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te ziyaretlerde bulu...
        Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 6 yıllık sigara bağımlılığına son verdi
        Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 6 yıllık sigara bağımlılığına son verdi
        Kilis'te bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha...
        Kilis'te bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha...
        Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edild...
        Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edild...