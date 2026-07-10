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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis Valiliğini ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:46 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis Valiliğini ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Bir dizi program kapsamında kente gelen Yayman, ilk olarak AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

        Burada partililer tarafından karşılanan Yayman, daha sonra Kilis Valiliği'ni ziyaret etti.

        Yayman, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Ömer Kalaylı'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililer hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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