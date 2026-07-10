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        Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 6 yıllık sigara bağımlılığına son verdi

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 29 yaşındaki İbrahim Halil Aytekin, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördüğü tedaviyle 6 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Sağlıklı Hayat Merkezi desteğiyle 6 yıllık sigara bağımlılığına son verdi

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 29 yaşındaki İbrahim Halil Aytekin, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördüğü tedaviyle 6 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.


        Sigara kullandığı dönemde nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleri yaşayan Aytekin, özellikle spor yaparken yaşadığı performans kaybının ardından sigarayı bırakmaya karar verdi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Aytekin, uzman desteği ve ilaç tedavisiyle yaklaşık 2 ay içinde sigarayı bıraktı.

        Sigaraya arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını ifade eden Halil Aytekin, AA muhabirine, "Bir nefes al, bir şey olmaz dediler. Keşke o ilk nefesi almasaydım. Yaklaşık 5-6 yıl nikotin bağımlılığı hayatımı olumsuz etkiledi." dedi.

        Arkadaşlarıyla yaptığı bir futbol maçında 15-20 dakikadan fazla oynayamadığını anlatan Aytekin, bu deneyimin sigarayı bırakma kararında etkili olduğunu dile getirdi.

        Sigaranın yalnızca sağlığını değil sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Aytekin, "Evde kötü koku oluşuyordu, üzerimde sigara kokusu oluyordu. İnsanlarla konuşurken çekinmeye başladım. Bu hem sağlığımı hem de bütçemi ciddi şekilde etkiliyordu." ifadelerini kullandı.

        - "Nefesim açıldı. Evde kötü koku yok"

        Tedavi sürecinde uzman desteğinin önemine dikkati çeken Aytekin, düzenli ilaç kullanımının ardından sigarayı tamamen bıraktığını belirtti. Aytekin, "Artık spor yaparken daha uzun süre dayanabiliyorum. Nefesim açıldı. Evde kötü koku yok. Kendimi daha rahat hissediyorum. Sigaraya harcadığım para da cebimde kalıyor." diye konuştu.

        Sigarayı bırakmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Aytekin, öncelikle bırakma nedenlerinin iyi belirlenmesi ve profesyonel destek alınmasının başarı şansını artıracağını söyledi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Ahmet Yusuf Ünler ise merkez bünyesinde ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti.

        Başvuran kişilerin bağımlılık düzeyini değerlendirdiklerini aktaran Ünler, kişiye özel planlama kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Ünler, sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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