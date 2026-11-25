Kilis’te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak sunulan hizmetler ve bu hizmetlere nasıl ulaşılabileceği anlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri ise kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunarak uygulamanın kullanımı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.