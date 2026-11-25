Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Alperen Ayar, Kilis Valisi olarak atandı. Kararname kapsamında mevcut Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise Ağrı Valiliği görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan ve 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kilis Valisi değişti.

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