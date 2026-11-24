Kilis'te kazalar kamerada
KİLİS'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
KİLİS'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kilis Valiliği, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve dönüş ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi.
Görüntülerde, Öncüpınar Mahallesi'nde bir otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişinin savrulması ve yine aynı kavşakta motosiklet ile TIR'ın çarpışması yer aldı. Cumhuriyet Caddesi'nde ve Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Abdullah Gül Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazalar kameralara yansıdı.
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