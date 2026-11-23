Kilis'te doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki Fatma Çomakçı, aldığı özel eğitimle yürümeye ve konuşmaya başladı. Gelinlik giyme hayali ailesi tarafından düzenlenen temsili düğünle gerçekleşen Fatma'nın şimdiki hedefi ise doktor olmak.

Kilis'te yaşayan Ali ve Ayşe Çomakçı çiftinin 17 yaşındaki kızları Fatma Çomakçı'nın uzun zamandır kurduğu gelinlik hayali gerçekleştirildi. Ailesi ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Fatma, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kızının özel eğitim sayesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden anne Ayşe Çomakçı, "Kızım 3 yaşında özel eğitim almaya başladı, şimdi 17 yaşında. Yürüme engelliydi, yürüdü. Konuşma engelliydi, konuştu. Özel eğitimler sayesinde bunları başardık. Bunu herkese öneririm. Çocuklarımızı öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza gözümüz kapalı emanet ederiz. Kızım gelinlik istediğinden beri arkadaşlarım benimle birlikte seferber oluyorlar" diye konuştu.

REKLAM

Baba Ali Çomakçı ise kızının hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Çok mücadele ettim. Şükürler olsun, iyi oldu. İnşallah bütün engelli çocuklar için de böyle etkinlikler yapılmasını isteriz" ifadelerini kullandı.

Fatma Çomakçı, doktor olmak istediğini belirterek, kendisine destek olan Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya teşekkür etti. Temsili düğüne katılan yakınları da Fatma'nın mutluluğuna ortak oldu. Temsili düğüne katılan yakınları ise Fatma'nın gelinlik hayalinin gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Fatma'nın sevincine ortak olan davetliler, bu özel günde aileyi yalnız bırakmadı.