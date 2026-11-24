Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programın çeşitli etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.

Programda Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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