Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle altınlarını satmak üzere kuyumculara gelen vatandaşları emniyet ekiplerine bildiren duyarlı esnafa plaket verildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kuyumcularla bir araya geldi.

Kilis'te dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik emniyet birimleri ile kuyumcu esnafı arasında bilgilendirme ve işbirliği toplantısı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.