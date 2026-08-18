Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te sosyal medyada küfürlü yorum yapan hastane personeli görevinden uzaklaştırıldı

        Kilis'te sosyal medyada küfürlü yorum yapan hastane personeli görevinden uzaklaştırıldı

        Kilis'te sosyal medya üzerinden bir paylaşıma küfürlü yorum yapan hastane personeli, görevinden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Kilis'te sosyal medyada küfürlü yorum yapan hastane personeli görevinden uzaklaştırıldı

        Kilis'te sosyal medya üzerinden bir paylaşıma küfürlü yorum yapan hastane personeli, görevinden uzaklaştırıldı.

        Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görevli bir personelin sosyal medyada küfür içeren yorumda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medyada yer alan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görev yaptığı tespit edilen H.K. isimli personelin kullandığı çirkin ifadelere ilişkin paylaşımlar üzerine, Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Söz konusu personel görevden uzaklaştırılmış olup hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.​​​​​​​"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 2. gol sesi!
        Maçta 2. gol sesi!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!

        Benzer Haberler

        98 yıllık ömründe Kilis'in geçmişine tanıklık etti: Kentin ilk memurelerind...
        98 yıllık ömründe Kilis'in geçmişine tanıklık etti: Kentin ilk memurelerind...
        Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi
        Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi
        Kilis'te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı
        Kilis'te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı
        Kilis'te metruk evde yangın
        Kilis'te metruk evde yangın
        Kilis'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Kilisli ortaokul öğrencilerinden ragbi başarısı
        Kilisli ortaokul öğrencilerinden ragbi başarısı