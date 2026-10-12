Kilis'te toz taşınımı etkili oluyor
Kilis'te etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 12.10.2026 - 18:10 Güncelleme:
Kilis'te etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.
Yoğunluğu giderek artan toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi.
Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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