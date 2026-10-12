Kilis'te toz taşınımı etkili oluyor

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

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