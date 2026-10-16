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        Kilis'te traktör sürücülerine eğitim verildi

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 40 sürücüye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Kilis'te traktör sürücülerine eğitim verildi

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 40 sürücüye eğitim verildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.

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        Bilgilendirme amacıyla broşür dağıtan ekipler, 40 traktör römorkuna reflektör taktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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