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        Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz Karaahmetli köyünü ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Karaahmetli köyünde lavanta bahçesi ve çilek tarlasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz Karaahmetli köyünü ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Karaahmetli köyünde lavanta bahçesi ve çilek tarlasında incelemede bulundu.


        İlk olarak Zübeyde ve Mehmet Bozkurt’a ait lavanta bahçesini ziyaret eden Kazanasmaz, üretici çiftten bilgi aldı.


        Ardından çilek üreticisi Hasan Tarık Bozkoyun’a ait çilek tarlasını gezen Kazanasmaz, her zaman üreticilere destek olacaklarını kaydetti.


        Ziyaretlere il genel meclis üyeleri ve kurum amirleri de katıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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