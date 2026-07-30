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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde çalışma yapacağı bölgeyi kontrol etmek için çatıya çıkan R.C. (51) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan R.C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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