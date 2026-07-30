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        Kırıkkale'de demir parmaklığa sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de demir parmaklıklara sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Kırıkkale'de demir parmaklığa sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de demir parmaklıklara sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmanda oturan vatandaşlar, bahçede bulunan demir parmaklıklara yavru kedinin sıkıştığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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