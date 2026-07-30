Kırıkkale'de demir parmaklığa sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de demir parmaklıklara sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmanda oturan vatandaşlar, bahçede bulunan demir parmaklıklara yavru kedinin sıkıştığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtarıldı.

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