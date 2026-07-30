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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 377 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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