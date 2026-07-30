Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 377 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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