Kırıkkale'de çocuklar, bilim merkezinde üretme ve keşfetmenin heyecanını yaşadı
Kırıkkale Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, bilim merkezinde düzenlenen etkinlikle el becerilerini geliştirip, üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Kırıkkale Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, bilim merkezinde düzenlenen etkinlikle el becerilerini geliştirip, üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuk meclisi üyeleri, bilim merkezinde düzenlenen STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) etkinliğine katıldı.
Çocuklar, etkinlikte el becerilerini geliştirip üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Öte yandan, çocuklar bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği eğlenceli uygulamalarla deneyimledi.
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