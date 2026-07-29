Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 29.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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