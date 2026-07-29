Kırıkkale'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl 1 ay 15 gün ila 4 yıl 2 ay arasında hapis cezaları bulunan B.M, T.İ.Y, N.D, İ.Ç, İ.K. ve İ.A. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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