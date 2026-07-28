Kırıkkale'de sporculara psikolojik destek eğitimi verildi

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuların kişisel gelişimlerini ve sportif başarılarını desteklemek için psikolojik eğitimi verdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Spor Kompleksi'nde farklı branşlarda eğitim gören sporculara yönelik kurum psikologları tarafından kişisel gelişimlerini ve sportif başarılarını desteklemeye yönelik eğitim düzenlendi.



Eğitimde, teknoloji bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, problem çözme becerileri, iletişim becerileri ve takım çalışması konularına değinildi.



Öte yandan, sporcuların hem spor yaşamlarında hem de günlük hayatlarında faydalanabilecekleri önemli bilgiler paylaşıldı.

