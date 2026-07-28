Kırıkkale din görevlilerine madde bağımlılığı semineri verildi

Kırıkkale İl Müftülüğü personeline yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri kapsamında madde bağımlılığı semineri düzenledi.



İl Müftülüğünden yapılan açıklayama göre, müftülük toplantı salonundaki seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Havva Şensoy, personele madde bağımlılığıyla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.



Seminerde, madde bağımlılığının birey, aile ile toplum yapısı üzerindeki tahrip edici etkilerine değinilirken, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmanın ve koruyucu önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı.

