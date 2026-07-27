Kırıkkale'de 15 Temmuz Şehitleri 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenlendi
Kırıkkale'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi.
Giriş: 27.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
Kırıkkale’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kentteki bir bilardo salonunda, turnuva düzenlendi.
İki gün süren etkinlikte, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Adem Karakurt tarafından verildi.
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