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        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Mesire alanındaki kavga sırasında Ertuğrul Aktan'ın (37) Kızılırmak'a düşerek boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (29) ve D.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında dün Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında alkol aldıkları sırada çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bölgeden uzaklaşmaya çalışan Aktan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düşmüştü.

        Aktan'ın cesedi, polis dalgıçlar tarafından ırmaktan çıkarılmış, Ö.Y. ve D.Y. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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