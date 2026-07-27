Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Mesire alanındaki kavga sırasında Ertuğrul Aktan'ın (37) Kızılırmak'a düşerek boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (29) ve D.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



- Olay



Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında dün Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında alkol aldıkları sırada çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bölgeden uzaklaşmaya çalışan Aktan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düşmüştü.



Aktan'ın cesedi, polis dalgıçlar tarafından ırmaktan çıkarılmış, Ö.Y. ve D.Y. ise gözaltına alınmıştı.

