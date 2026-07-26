Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Park halindeki minibüste yangın çıktı
        Park halindeki minibüste yangın çıktı
        Darp sonrası ölümcül kaçış: 'Kurbağa adamlar' cansız bedenini Kızılırmak'ta...
        Darp sonrası ölümcül kaçış: 'Kurbağa adamlar' cansız bedenini Kızılırmak'ta...
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de fırtına cami minaresini yıktı
        Kırıkkale'de fırtına cami minaresini yıktı
        Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları neden...
        Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları neden...