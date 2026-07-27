Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de Angıt çifti fotokapanla görüntülendi

        Kırıkkale'de Angıt çifti fotokapanla görüntülendi

        Kırıkkale'de sulak alana yerleştirilen fotokapanla Angıt çifti görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de Angıt çifti fotokapanla görüntülendi

        Kırıkkale'de sulak alana yerleştirilen fotokapanla Angıt çifti görüntülendi.

        Kentt yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.

        Sulak alana yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde, Angıt çiftinin yüzdüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 15 Temmuz Şehitleri 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenlendi
        Kırıkkale'de 15 Temmuz Şehitleri 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenlendi
        Kırıkkale'de KÖYDES toplantısı yapıldı
        Kırıkkale'de KÖYDES toplantısı yapıldı
        Kavga sonrası Kızılırmak'a düşen kişinin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
        Kavga sonrası Kızılırmak'a düşen kişinin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin 1 şüpheli tutuk...
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişinin boğulmasına ilişkin 1 şüpheli tutuk...
        Kırıkkale'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Kırıkkale'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Kızılırmak'a düşerek hayatını kaybeden şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama
        Kızılırmak'a düşerek hayatını kaybeden şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama