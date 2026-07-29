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        Kırıkkale'de 25. parkın temeli atıldı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kente yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, 25. parkın temelini attıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 25. parkın temeli atıldı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kente yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, 25. parkın temelini attıklarını belirtti.


        Belediye Başkanı Önal, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılacak olan yeni park alanında incelemede bulunarak, birim müdürlerinden bilgi aldı.


        Kırıkkale'de belediye başkanlığı görevine geldikleri günden itibaren 25 parkın temelini attıklarını ifade eden Önal, 10 bin 380 metrekare alana sahip parkta, çocuk oyun alanları, futbol sahası, çok amaçlı basketbol, voleybol sahası, 8 kamelya, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları, açık hava spor aletlerinin yer alacağını kaydetti.


        Parkın estetik peyzaj düzenlemesi, modern aydınlatma sistemiyle her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini belirten Önal, 7 gün 24 saat güvenlik kamera sistemi ile izleneceğini ifade etti.

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