Kırıkkale'de Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Kırıkkale Yeşilay Şubesi, Kur’an kursundaki öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Miraç Cami Kur’an Kursu’ndaki etkinlikte, öğrenciler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bilgilendirildi. Etkinlikte, Yeşilay’ın tanıtımı, amacı, bağımlılıklar ve korunma yolları anlatıldı. Soru cevapla sona eren etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.