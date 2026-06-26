Bahşılı'da karne şenliği düzenledi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından karne şenliği gerçekleştirildi.



Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Şenlikte konuşan Kaymakam Fidan Bozkır, çocukların eğitim hayatlarında gösterdikleri gayretin takdire şayan olduğunu belirterek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.





Bozkır, programın düzenlenmesinde emeği geçen Bahşılı Belediye Başkanlığına ve katkı sunanlara da teşekkür etti.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin de çocukların kendileri için önemli olduğunu, hepsinin de başarılı olarak karnelerini aldığını söyledi.





Bugünün anısına her sınıftan başarılı 3 öğrenciye hediye verdiklerini belirten Bişkin, "125 öğrenciye hediyeler verdik. Ayrıca yarışmalarda dereceye giren ve meydana gelip şenliğe katılan öğrencilere ise birer futbol topu verdik. Katkıda bulunan sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bu şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz." dedi.





Halat çekme, bilek güreşi gibi yarışmaların yapıldığı şenlikte, mısır, pamuk şeker, aşure ve dondurma ikram edildi.





Etkinlik konserin ardından sona erdi.



