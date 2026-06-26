Yahşihan'da pedallar sağlık için çevrildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, pedallar sağlık için çevrildi.



Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.





Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği ilçe merkezindeki program, renkli görüntülere sahne oldu.





Katılımcılar, belirlenen parkur boyunca birlikte bisiklet sürerek hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.



İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, etkinlikteki konuşmasında, düzenli fiziksel aktivitenin bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının korunmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Sönmez, "Düzenli bisiklet sürmek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olurken, obezite, diyabet ve birçok kronik hastalığın önlenmesine de katkı sağlamaktadır. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelerek hareketli yaşamın önemini vurgulamak istedik. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, herkesi günlük yaşamında daha aktif olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



