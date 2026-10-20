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        Başkan Önal, Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Başkan Önal, Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kırıkkale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Programın ardından toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Önal, göreve geldiği günden bu yana kent genelinde yürütülen belediye hizmetlerini değerlendirdi. Devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Yerel yönetimlerde muhtarların önemli bir görev üstlendiğini belirten Önal, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunların çözümünde karşılıklı iletişimin önemine dikkati çekti. Önal, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde belediyemizin gören gözü, işiten kulağıdır. Vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağ olan muhtarlarımızla birlikte Kırıkkale’mizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da istişare içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü de Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Önal'a teşekkür etti. Kürkçü, mahallelerin sorunlarının çözümünde belediye yönetimiyle kurulan iletişim ve iş birliğinin önemine değindi.

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