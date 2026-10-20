Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, muhtarlarla buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, buluşmada Önal, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları anlattı ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Önal, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, yerel yönetimlerde muhtarların önemini vurguladı.

Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde muhtarlarla kurulan iletişimin önemine dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizde belediyemizin gören gözü, işiten kulağıdır. Vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağ olan muhtarlarımızla Kırıkkale’mizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare içinde olmaya devam edeceğiz."