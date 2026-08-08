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        Bolu'da trafik kazasında vefat eden Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        Bolu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Bolu'da trafik kazasında vefat eden Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        Bolu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Bolu D-100 kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Aslıyüce'nin (27) cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

        Yeni Mahalle TOKİ Camisi'nde düzenlenen törende, anne Sevgi Aslıyüce oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aslıyüce'nin cenazesi Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Aslıyüce'nin ailesi ve yakınları ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Alperen Furkan Zengin, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Beytullah Gümüş, Delice İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, Hacılar Belde Belediye Başkanı Osman Erdoğan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Dün Bolu D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden A.A. idaresindeki 71 ACY 665 plakalı otomobil, Rüzgarlar mevkisinde karşı şeride geçerek B.N. yönetimindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Kazada, otomobillerin sürücüleri ağır yaralanmış, A.A'nın kullandığı araçta bulunan Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetmişti.

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