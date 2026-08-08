Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş, kent merkezindeki bir otoparkta operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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