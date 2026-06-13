Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Karakeçili'de voleybol turnuvası düzenlendi

        Karakeçili'de voleybol turnuvası düzenlendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 14 takımın katılımıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Karakeçili'de voleybol turnuvası düzenlendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 14 takımın katılımıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

        Karakeçili Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçede farklı meslek ve yaş gruplarından vatandaşlar katıldı.

        Karşılaşmalar, Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda 3-12 Haziran tarihleri arasında oynandı.

        Çocukların ve gençlerin spora özendirilmesi, kamu personeli ve vatandaşlar arasında kaynaşma ve işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen turnuva 14 takımın mücadelesine sahne oldu.

        Turnuvanın şampiyonu ise final müsabakasında Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Karakeçili Gençlik ve Spor Merkezi oldu.

        Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile kurum müdürleri müsabakaları yerinde takip etti.

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı

        Benzer Haberler

        Jandarmadan firari 5 hükümlüye operasyon: 61 yıl hapis cezası bulunan da ya...
        Jandarmadan firari 5 hükümlüye operasyon: 61 yıl hapis cezası bulunan da ya...
        Kırıkkale'de milli maç heyecanı dev ekranda yaşanacak
        Kırıkkale'de milli maç heyecanı dev ekranda yaşanacak
        Araç ticareti kavgasında 2 kişiyi ağır yaralayan galerici tutuklandı
        Araç ticareti kavgasında 2 kişiyi ağır yaralayan galerici tutuklandı
        Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi
        Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi
        Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı