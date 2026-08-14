Kırıkkale Belediyesinin kırtasiye desteği başvuruları 17 Ağustosta başlayacak
Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapacağı kırtasiye desteği başvurusunun 17 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapacağı kırtasiye desteği başvurusunun 17 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye desteği sağlanıyor.
Bu kapsamda, 17 Ağustos tarihinde başlayacak 2026-2027 eğitim yılı kırtasiye yardımı başvuruları, 21 Ağustos tarihinde sona erecek.
Tek seferlik 2 bin lira yapılacak destekten 1000 aile faydalanacak.
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