Kırıkkale'de 20 yaşındaki çoban başından vurulmuş halde bulundu

Durumu ağır olan E.S'nin, Cankurtaran köyünde çobanlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çalışanları, E.S'nin (20) fabrika önünde hareketsiz yattığını gördü.

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