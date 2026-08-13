Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de 20 yaşındaki çoban başından vurulmuş halde bulundu

        Kırıkkale'de 20 yaşındaki çoban başından vurulmuş halde bulundu

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 20 yaşındaki çoban başından vurulmuş halde bulundu

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çalışanları, E.S'nin (20) fabrika önünde hareketsiz yattığını gördü.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen E.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

        Durumu ağır olan E.S'nin, Cankurtaran köyünde çobanlık yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de Kur'an kursu futbol turnuvası düzenlendi
        Kırıkkale'de Kur'an kursu futbol turnuvası düzenlendi
        Kırıkkale'de 500 kadın sporla buluştu
        Kırıkkale'de 500 kadın sporla buluştu
        Kırıkkale'de "sahne sırası sende" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de "sahne sırası sende" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de 300 keklik doğaya salındı
        Kırıkkale'de 300 keklik doğaya salındı
        Kırıkkale'de "Mahallemde Spor Var Projesi" devam ediyor
        Kırıkkale'de "Mahallemde Spor Var Projesi" devam ediyor
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı