Kırıkkale'de 20 yaşındaki çoban başından vurulmuş halde bulundu
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan çoban, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çalışanları, E.S'nin (20) fabrika önünde hareketsiz yattığını gördü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen E.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan E.S'nin, Cankurtaran köyünde çobanlık yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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