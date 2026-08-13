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        Kırıkkale'de 500 kadın sporla buluştu

        Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, temmuz ayında düzenlenen etkinliklerle 500 kadını sporla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 500 kadın sporla buluştu

        Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, temmuz ayında düzenlenen etkinliklerle 500 kadını sporla buluşturdu.

        Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde kadınların spora erişimini kolaylaştırmak, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını desteklemek ve aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda, temmuz ayında 500 kadın, zumba etkinliğiyle sporla buluştu.

        Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklerde kadınlar, sporun, müziğin ve hareketin enerjisini bir arada yaşadı.

        Etkinlikler, gelecek aylarda zumba, pilates ve farklı sportif faaliyetlerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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