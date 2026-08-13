Kırıkkale'de 500 kadın sporla buluştu

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, temmuz ayında düzenlenen etkinliklerle 500 kadını sporla buluşturdu.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde kadınların spora erişimini kolaylaştırmak, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını desteklemek ve aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, temmuz ayında 500 kadın, zumba etkinliğiyle sporla buluştu.

Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklerde kadınlar, sporun, müziğin ve hareketin enerjisini bir arada yaşadı.

Etkinlikler, gelecek aylarda zumba, pilates ve farklı sportif faaliyetlerle devam edecek.