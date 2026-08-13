Kırıkkale'de 300 keklik doğaya salındı
Kırıkkale'de doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla mücadeleye etmeleri için 300 keklik doğaya salındı.
Kırıkkale’de doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla mücadeleye etmeleri için 300 keklik doğaya salındı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’in de katıldığı programda 300 keklik doğaya salındı.
Vali Sarıibrahim, keklik salınımının biyolojik çeşitliliğin korunması için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, kentteki üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
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