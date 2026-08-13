Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "Türk vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına çıkmasını sağlamak" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (23) yakalandı.

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