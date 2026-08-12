Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırıkkale'de hakkında iki ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında iki ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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