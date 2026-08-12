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        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında iki ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında iki ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

        Hükümlünün, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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