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        Kırıkkale'de "Mahallemde Spor Var Projesi" devam ediyor

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Mahallemde Spor Var Projesi" kapsamında okullarında çalışmalarına devam eden sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "Mahallemde Spor Var Projesi" devam ediyor

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Mahallemde Spor Var Projesi" kapsamında okullarında çalışmalarına devam eden sporcularla bir araya geldi.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında genç sporcular çalışmalarını sürdürüyor.

        Vali Sarıibrahim, proje kapsamında Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çalışmalarına devam eden sporcuları ziyaret etti.

        Sporcularla sohbet eden Vali Sarıibrahim, spor yapan, üreten, kendine güvenen gençleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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