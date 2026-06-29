Kırıkkale'de 60 dönüm arazideki saman balyaları yandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 60 dönümlük arazideki saman balyaları yandı. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saman balyası yapımı sırasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 60 dönüm arazideki saman balyaları yandı. Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

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